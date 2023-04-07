Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi tarafından ilçedeki taksi durakları değiştiriliyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in talimatlarıyla, ilçedeki taksi durakları çok daha modern ve kullanışlı olacak şekilde yenileniyor.

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası talebi ile mevcutta durak bulunmayan İskele Mahallesi’ndeki taksi durağı yapılırken, taksicilerin kendi imkanlarıyla oluşturdukları kullanışlı olmayan Cumhuriyet Meydanı’ndaki iki adet taksi durağı da yenilendi.

Tüm masrafları Belediye tarafından karşılanan değişim projesinde 6,5 metrekare olan taksi durakları tek tip olarak yenilenerek; taksici esnafına konforlu bir çalışma alanı sunulurken, atıl görünümde olan taksi durakları modernleştirilmiş olarak gelişen ve yenilenen Burhaniye’ye kazandırılmış oldu.