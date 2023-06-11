Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince program dahilinde İlçe genelinde sezona hazırlık çalışmaları son sürat devam ediyor. İlçede yapılan doğalgaz ve altyapı çalışmaları ile bozulan yolların tadilatı için program dahilinde çalışan Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekipleri; Öğretmenler, Ören, Geriş ve Memiş Mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Memiş Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde parke taş yapım çalışması sürerken, Ören Mahallesi 2012.Sokakta parke taş ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde parke taş tamirat çalışması yapılırken aynı mahallede Kurtuluş Caddesi’nde başlanan yol söküm çalışmaları ile caddenin yenilenmesi için çalışmalar başladı. Geriş Mahallesi Hamdibey Caddesi’nde yapılan parke taş tamirat çalışmaları ise tamamlanarak cadde kullanıma açıldı.