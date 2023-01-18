Burhaniye ilçesinde, vatandaşlar muhtemel fırtınaya karşı uyarılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de soba zehirlenmelerine dikkat ç ekti. Yapılan uyarıda lodos nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin olabileceğine dikkat çekildi.

Burhaniye ilçesinde, vatandaşlar muhtemel fırtınaya karşı uyarılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü de soba zehirlenmelerine dikkat ç ekti. Yapılan uyarıda lodos nedeniyle karbon monoksit zehirlenmelerinin olabileceğine dikkat çekildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Kocak, yaptı uyarıda şunlara yer verdi: "Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalı. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamasına dikkat edilmeli. Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon monoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalı. Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli"