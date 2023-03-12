Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı sabah namazı buluşmaları devam ederken, bu haftaki buluşma da Bahçelievler Mahalle Camiinde gerçekleştirildi. Sabah Namazı Buluşmasında Salavatı şerifeler okunurken, tekbirler getirildi ve programın sonunda da çorba ikramı yapıldı.

Bahçelievler Camini dolduran vatandaşlar, huşu içinde namazlarını kılarken, namaz sonrası da Salavatı Şerifeler okundu ve tekbirler getirildi. Müftü Mustafa Ali Işık, sohbetinde namazın üzerinde dururken, sabah namazının faziletini anlattı. Programın sonunda cemaate tavuk suyu ve mercimek çorbası ikramı yapıldı. Cemaate teşekkür eden Müftü Mustafa Ali Işık, Sabah Namazı Buluşmalarının Ramazan sonrasında da devam edeceğini söyledi.