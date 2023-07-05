Burhaniye ilçesinde, bir zamanlar Tercüman ve Milliyet gazetelerinin muhabirliğini yapan emekli fotoğrafçılardan Ruhi Odabaşı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burhaniye’de, uzun yıllar fotoğrafçılık yapan ve bir süre Tercüman ve Milliyet Gazetelerinde muhabirlikte yapan 65 yaşındaki Ruhi Odabaşı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Geçirdiği rahatsızlık sonucu, Edremit’teki Özel Hastaneye kaldırılan Odabaşı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ören Camiine getirilen Ruhi Odabaşının cenazesi, Geriş Mezarlığında toprağa verildi.

Çevresinde çok sevilen Odabaşının ölümü, ailesini ve sevenlerini üzdü.