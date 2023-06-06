Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Ahmet Akın Kültür Merkezi ve eski Atatürk İlkokulu binasında devam eden resim kursları ilgi görürken, yıl boyu hazırlanan resimler de görücüye çıktı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide 64 resim yer aldı.

Burhaniye’de resim öğretmeni Eda Yurtsal’ın eğitmenliğini yaptığı resim kursları ilgi gördü. İki kursta eğitim gören 24 kursiyerin eserleri de Kültür Sanat Evinde sergilendi. Sergiyi ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kursiyerlerle sohbet etti. Algül, “Eda Yurtsal hocamızın eğitmenliğini yaptığı kursa 24 kişi devam ekmektedir. Kursiyerlerimizin hazırladığı yağlıboya tablolar ilgi gördü. Hepsini kutluyorum” dedi.