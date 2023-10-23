Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Meydanında stant kuran polisler KADES uygulamasını anlattı. Meydanda kadınları durduran polisler, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, akıllı telefonlara uygulamayı yükledi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Esra Başol’un öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta KADES uygulaması anlatıldı. Vatandaşlara konu ile ilgili broşürler de dağıtan ekiplerin çalışması takdir topladı. Bilgilendirmenin devam edeceği kaydedilirken, uygulamaya katılan Emine Özavcı, ekiplere teşekkür etti.