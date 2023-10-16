Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, çeşitli dallarda kurslar açarken, piyano kursu da ilgi gördü. Berrak Solak’ın eğitmenliğini yaptığı 230 saatlik kursa 24 öğrenci katılıyor.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Salonunda, Berrak Solak’ın eğitmenliğini yaptığı piyano kursu ilgi gördü. Kursa 24 öğrencinin katıldığını anlatan Berrak Solak, 230 saatlik kursun Ocak ayında sona ereceğini söyledi. Kursiyerlerin hevesli olduklarını anlatan Solak, “Kursumuz bir hafta önce başladı. Çok iyi gidiyor. Ocak ayında bitecek. Kurs sonunda konser vermeyi planlıyoruz” dedi.