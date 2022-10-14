Burhaniye’de park ve yeşil alanların genel bakımları yapılıyor. Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bulunan tabela, pergola ve kamelyaların bakım onarım ve değişimlerini yapmaya başladı.

Burhaniye’de park ve yeşil alanların genel bakımları yapılıyor. Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bulunan tabela, pergola ve kamelyaların bakım onarım ve değişimlerini yapmaya başladı.

Yaz aylarının son bulmasıyla periyodik bakım ve onarım çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk olarak parkların tabelalarını bakıma alarak yenilemeye başladı. Yapılan çalışmalarla eş zamanlı olarak ilçe genelindeki yeşil alanlarda da faaliyetlerini sürdüren ekipler banklar, kamelyalar, pergolaların da yenileme ve tamir işlerini yürütmeye devam etti. Yapılan çalışmalarla uzun ömürlü ve formda kalması için yeşil alanlar ve parklarda ki çimlerinde bakım ve onarımlarını yapan ekipler, çim biçme faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.