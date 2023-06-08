Burhaniye’de Şarköy Çöplüğü yanındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından zeytinliklere sıçramadan söndürüldü.

Eski Şarköy Çöplüğü yanındaki otluk alanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ile Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çabaları sonucu yangının zeytinliklere sıçraması önlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.