Burhaniye ilçesinde, Orman İşletme Şefliği çalışanları lokma hayrı yaptı. Sezonda önemli bir yangının meydana gelmemesi Burhaniyeli ormancıları sevindirirken, bin 800 kişiye lokma ikramı yapıldı.

Burhaniye’de, yangın sezonu büyük ölçüde sona ererken, Orman İşletme Şefliği çalışanları lokma hayrı yaptı. Şef Turgay Aymaz’ın öncülüğünde bir araya gelen çalışanlar şefliğin önünde lokma hayrı yaptı. Hayra katılanlara teşekkür eden şef Turgay Aymaz, “Bu yıl yangınsız bir sezon geçirdik. Bunun için sevinçliyiz. Bütün arkadaşlarımızın katılımı ile bin 800 kişiye lokma ikramı yaptık. Allah, hayrımızı kabul etsin” dedi.