Burhaniye’de, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda, orman yangınlarının önlenmesi, yangın sırasında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Yangında, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar, orman yangınları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek üzere alınması gereken tedbirler görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Tarım Müdürü Muhsin Pala, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Faruk Yalçın, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, Körfez Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ve İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş katıldı.