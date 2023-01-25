Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Mahallesinde esnaflık yapan vatandaşlar sezonun kısalığından dertli. Ören’de markalı ürünler satacak mağazalar olmasını isteyen esnaflar, sezonun uzatılması için çalışma yapılmasını istediler.

Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Mahallesinde esnaflık yapan vatandaşlar sezonun kısalığından dertli. Ören’de markalı ürünler satacak mağazalar olmasını isteyen esnaflar, sezonun uzatılması için çalışma yapılmasını istediler.

İlçenin Ören Mahallesinde esnaflık yapan vatandaşlar, Ören sahilinde sezonunun uzatılmasını istediler. Kış aylarında da dükkanlarını açmaya çalışan esnaflar, Örende marka ürünler satan işyerlerinin olmasını istedi. Örende sezonun 3 ay sürdüğünü anlatan Cem Canpolat, Yalçın Kaya ve Rüya Yıldız, “Ören de sezonu uzatacak marka ürünler satan mağazalar ile marka kafeler olmalı. Üniversiteli gençlerin ilgisini çekecek yerler olmalı. Günümüzde İskele sahili çok güzel oldu. Onun için yaz kış insan eksik olmuyor. Ören’inde iskele gibi olmasını istiyoruz. İşyeri kiraları yüksek. Kiraların da makul olmasını istiyoruz” dedi.