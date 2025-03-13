Burhaniye Belediyesi, "Bilinçli Çevresel Farkındalık Eğitimi" faaliyetlerine Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Burhaniye Belediyesi Çevre Mühendisi tarafından verilen eğitimlerde, "Kreşten Fakülteye Sıfır Atık Farkındalığı" projesi kapsamında 2024 yılı içinde 3500’den fazla kişiye eğitim verdi.

2025 yılı içerisinde de güncellenen sunumuyla eğitimlere tüm hızıyla başladı. Ayrıca eğitimlerde, Belediye tarafından başlatılan ve zabıta ekiplerince denetimleri süren "Çöp Atma, Sokağına Sahip Çık" projesiyle ilgili de öğrencilere bilgi veriliyor. Yapılan tüm faaliyetlerle çocuklar başta olmak üzere tüm halkın çevreye karşı daha bilinçli ve duyarlı olmaları sağlanması hedeflenerek "Burhaniye’nin geleceği olan gençlerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmak" mottosu ile ilçedeki gençler için çevre eğitimleri tüm hızıyla sürüyor.