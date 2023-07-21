Burhaniye ilçesinde, Reşitköy Barajının yapımı devam ederken, DSİ Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Reşitköy Barajı inşaatı ile Havran Barajının sulama sistemi proje çalışmaları masaya yatırıldı.

Burhaniye’de Reşitköy Barajının yapımı devam ederken, ilçeye gelen DSİ Bölge Müdürü Lütfü Güldoğan muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Burhaniye İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu’nun da katıldığı toplantıda yöredeki sulama sorunları görüşüldü. Bahadınlı Mahalle sulaması için regülatör yapımı ele alınırken, Havran Barajından Burhaniye’ye su verilmesi istendi. Börezli Mahallesindeki dere ıslahı da ele alınırken, Reşitköy Barajında sulama sistemleri ile yapılacak yolların güzergahlarının belirlenmesi kararlaştırıldı. Reşitköy Barajı İnşaatının devam ettiğini anlatan AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, “Toplantıda Reşitköy Barajı inşaatı ve Havran Barajından Burhaniye Ovasının sulanması konusu görüldü. DSİ Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan ve AK Parti İl Başkanımız Ekrem Başarın ile muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.