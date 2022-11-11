Fidan dikimine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, Orman İşletme Şefi Turgay Ayvaz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Pelitköy Mahallesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda fidan dikimi hakkında teknik bilgi verilip sonrasında fidan dikimine geçildi.

Kazdağları’nda Mili Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprak ile buluştu

Kazdağları’nda Mili Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprak ile buluştu

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