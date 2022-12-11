Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi için bu yıl Erasmus + projelerinde bereketli bir yıl oldu. İlk olarak 1 öğretmeni ile Çekya/Prag’ da “Yenilenebilir Enerjiler” üzerine 1 hafta işbaşı gözlemi yapılırken, geçtiğimiz ay da 4 öğrenci ve 1 öğretmen “Yenilenebilir enerjiler” konusunda Letonya’ya ziyaretinde bulundu.

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi için bu yıl Erasmus + projelerinde bereketli bir yıl oldu. İlk olarak 1 öğretmeni ile Çekya/Prag’ da “Yenilenebilir Enerjiler” üzerine 1 hafta işbaşı gözlemi yapılırken, geçtiğimiz ay da 4 öğrenci ve 1 öğretmen “Yenilenebilir enerjiler” konusunda Letonya’ya ziyaretinde bulundu.

Burhaniye’de Mesleki Eğitim Merkezi’nde Avrupa gezileri devam ediyor. Yıl için de, Çekya/Prag’ da 8 öğrenci ve 1 öğretmen ile Avusturya/Viyana’ da 8 öğrenci ve 1 öğretmen “Otomotiv Gövde ve Boya” üzerine 3 haftalık staj faaliyeti gerçekleştirildi. Kasım ayının başında da yine 4 öğrenci ve 1 öğretmen ile “Yenilenebilir Enerjiler” konusunda Letonya’ ya ziyaret düzenlendi. Yurt dışı projelerinin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, “ Şimdiye kadar gerçekleştirilen 6 Erasmus + projesi ile 50 öğrenci ve 15 personel olarak yurtdışı deneyimi yaşayan okulumuz, projeler konusunda oldukça deneyimlidir. Projelerin öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki olumlu etkilerini memnuniyetle gözlüyoruz. Yurtdışı projeleri hem öğrenci hem de öğretmen üzerinde birçok olumlu değişimlere sebep olmaktadır. Dil, sosyal ve kültürel gelişimleri destekleyen projeler ayrıca öğrenci ve öğretmenlerin yeni beceriler kazanmasında etkili olmaktadır. Girişimcilik ruhu kazandıran, özgüven artıran etkiye sahiptir. Yurtdışına gönderdiğimiz 20 öğrencimiz ve 3 personelimize sertifika ve proje kapanış töreni düzenledik. Törenimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan Burhaniye Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Aysel ile Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Hasan Bayram’ a teşekkür ederim. 4 akış şeklinde çok yoğun bir dönemde projelerimizde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma müteşekkirim” dedi.