Burhaniye ilçesinde, kış aylarına girilmesine rağmen melki mantarı sezonu bitmedi. Havaların iyi gitmesi üzerine ormanlarda bol bol çıkan melki mantarı vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, kış aylarına girilmesine rağmen melki mantarı sezonu bitmedi. Havaların iyi gitmesi üzerine ormanlarda bol bol çıkan melki mantarı vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye’de Ekim, kasım aylarında çıkan melkiler bu yıl kış ortasında da çıkmaya devam ediyor. Dağlarda çıkan melki mantarı bazı vatandaşların geçim kaynağı haline gelirken, ormanlar melki toplayanlarla dolup taştı. Sonbaharın kurak geçtiğini anlatan emekli elektrikçi Ramazan Şevik, yağış düşen yerlerde melkilerin çıkmaya başladığını söyledi. Melkiyi çok sevdiğini anlatan Şevik, “Yöremizde güz yağmurları yeterince düşmediği için melki mantarı çıkmadı. Kış aylarına girilmesine rağmen son zamanlarda yağış düşen yerlerde melki çıkmaya başladı. Gönen taraflarında bol olduğunu duyunca kardeşim Bülent ile birlikte gittik. Gönen’in Saraçlar Mahallesi çevresinde epeyce mantar topladık. Topladığımız mantarı hem kendimiz yedik, hem de komşulara dağıttı. Melkiyi biz çok seviyoruz. Melki, yörede herkesin bildiği zehirsiz bir mantar türüdür” dedi. Uzmanlar ise yabani mantarlar konusunda çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdiler.