Burhaniye Belediyesi, Fen işleri ekipleri tarafından, yaz aylarının başlangıcı ile birlikte sanayi sitesi içerisindeki mazgalların temizlik ve yenilenme çalışmaları devam ediyor. Burhaniye Belediyesi yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ilçe genelindeki cadde ve sokakların yollarının düzenlenmesi için çalışmalarına hız kazandırırken aynı zamanda sanayi sitesi içerisindeki yollarda bulunan yağmur suyu mazgallarının onarımını ve temizliğini de gerçekleştiriyor.

Çalışmalar Burhaniye Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin tespiti ve esnaflardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Mazgal temizleme ve yenileme çalışmaları çerçevesinde yağmur ve çeşitli nedenlerden dolayı yaşanacak taşkınların önüne geçilmesi planlanıyor. Ekipler, mazgalların tıkanmasının önüne geçmek amacıyla, içerisinde biriken çamur, yaprak ve atıkları temizliyor. Mazgallar yaza hazır hale getirilirken, bunların yanında tahrip olmuş ve hasar görmüş mazgallar ise yenileri ile değiştiriliyor.