Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği aşçılık kursu ilgi gördü. Emre Çelebi’nin öncülüğünde çalışmalarını sürdüren kursiyerler, Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlılara yemek verdi.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği aşçılık kursu ilgi gördü. Emre Çelebi’nin öncülüğünde çalışmalarını sürdüren kursiyerler, Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan yaşlılara yemek verdi.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği 8 aylık aşçılık kursu devam ediyor. Eğitmen Emre Çelebi’nin öncülüğünde birbirinden lezzetli yemekler hazırlayan 25 kursiyer, Kenan Sucuoğlu Huzurevinde kalan 30 yaşlı için de yemek hazırladı. Huzur evine giren kursiyerler, kendi elleriyle yemek servisi yaparken, yaşlılarla sohbet etti. Kursun haftanın 5 güne devam ettiğini anlatan eğitmen Emre Çelebi, “Kursiyerlerimizin çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Türk mutfağı hakkında bilgiler verirken, bir birinden lezzetli yemekler yapıyoruz. Bu gün de huzur evindeki yaşlılar için yemek hazırladık. Yaşlılarımız mutlu oldular. Huzurevi ziyaretlerimiz devam edecek” dedi. Eğitmen Emre Çelebi ve kursiyerleri kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Kursiyerlerimiz bu gün yaşlılarımızla bir araya geldi. Hazırladıkları yemekleri ikram ettiler. Yaşlılarda mutlu oldu. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi. Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler de, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile kurs öğretmeni ve kursiyerlere teşekkür etti.