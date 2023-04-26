Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkan Ali Kemal Deveciler’in talimatı ile Balıkesir’de bir ilk olarak kurulan “Yerel Kalkınma ve Kooperatifçilik Birimi” çalışmalarına başladı. İlçedeki Kooperatifler için projeler üretmeyi hedefeyen, kooperatiflerin hibe ve desteklerden faydalanabilmesi için çalışmalarına başlayan birim ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve İşletme ve İştirakler Müdürü Murat Bektaş tarafından Balıkesir’de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Kar ile görüşme gerçekleştirildi. Yazgan ve Bektaş, aArdından Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç ve Kırsal Ekonominin Gelişmesi Birim Başkanı H. Kerem Öner’ e ziyaretlerde bulundu. Yapılan ziyaretlerde Belediye bünyesinde kurulan birim hakkında bilgiler verildi. Karşılıklı olarak yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Balıkesir’deki ziyaretlerin ardından Burhaniye Kaymakamlığı OSB biriminde de, yapılacak çalışmalarla ilgili görüşmeler yapıldı. İlçedeki tarımın, zeytinciliğin ekonomik olarak hak ettiği yeri alabilmesi için Kooperatifçiliğin öneminin bilincinde olduklarını belirten Başkan Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak bu konuda da öncü olacaklarını söyledi.