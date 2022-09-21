Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kocacami avlusu, meydanı ve etrafında köklü bir değişime imza atacak projeye start verdi. Burhaniye’nin en eski tarihi camilerinden olan ve ilçenin merkezinde yer alan Kocacami, belediye tarafından yapılan projeyle çehresi ve yollarıyla birlikte yenileniyor.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Kocacami avlusu, meydanı ve etrafında köklü bir değişime imza atacak projeye start verdi. Burhaniye’nin en eski tarihi camilerinden olan ve ilçenin merkezinde yer alan Kocacami, belediye tarafından yapılan projeyle çehresi ve yollarıyla birlikte yenileniyor.

Yapılacak proje için cami meydanında incelemeler yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, birim müdürleriyle alanda yaptığı son değerlendirmeler sonrası projeye start verdi. Cami avlusu ve cami etrafında yapılacak düzenlemelerle “Kocacami Meydan Projesi” için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, yenileme çalışmalarına cami avlusundan başladı. Cami Şadırvanının sökümüyle projenin başladığı meydan tamamlandığında Kocacami ve çevresinin çehresi komple değişmiş olacak. Cami avlusu ve meydanının çevre caddelerle orantılı olarak tasarlandığı, meydan ve cami avlusu traverten döşeme taşlardan yapılacak. Meydana bağlı çevresindeki tüm yolların granit antik küp taşlarla döşeneceği meydan da yeni şadırvan haricinde peyzaj çalışmalarıyla çevre düzenlemesi yapılacak. Dekoratif aydınlatma sistemleriyle ışıl ışıl bir görüntüye sahip olacak meydan da eski şadırvanın yeri de avlu tabanına çizilerek belirlenecek. Proje dahilinde meydan da bulunan Kuva-yı Milliye heykeli de sökülerek Kuva-yı Milliye Bulvarına taşınacak. Yaklaşık 50 gün sürmesi planlanan Kocacami Meydan Projesi tamamlandığında bölgenin vizyonu artacak. Kocacami avlusu ve çevresinin uzun yıllardır yenilenmediğini ve daha modern bir görünüme kavuşması gerektiğini vurgulayan Başkan Deveciler, “Çalışmalarımızı büyük titizlikle yürüteceğiz. Burada gerek cenaze zamanı gerek Cuma namazı zamanı cemaatin yerinin dar olması, gerekse de bölge de nefes alacak bir alanın olmaması bu projeyi yapma zorunluluğunu doğurdu. Proje tamamlandığında vatandaşlarımızın bir buluşma noktasını hizmete açmış olacağız” dedi.