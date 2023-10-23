Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hasat hazırlıkları devam ederken, kırma zeytin sezonu da başladı. Toplanan yeşil zeytinler taşla kırılırken, suya konduktan sonra da 2 hafta içinde sofralara geliyor.

Burhaniye’de zeytinde hasat mevsimi gelirken, kırma zeytin sezonu da başladı. Vatandaşların, topladıkları yeşil zeytinler kırılarak suya atılırken, 2 hafta içinde sofraya gelecek. Ören Mahallesinde oturan Fikret Zeybek, topladığı zeytinleri kırarken, zeytinleri torunu Mavi için hazırladığını söyledi. Fikret Zeybek, “Burhaniye’de zeytin hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu arada kırma zeytin sezonu da başladı. Kırılan zeytinler daha kısa sürede sofralara geliyor. Ben de torunum Mavi için zeytin hazırlıyorum” dedi.