Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Yaşasın Barış" oyunu, Ayvalık Nejat Uygur Sahnesinde düzenlenen Direklerarası Seyircileri ödülleri töreninde ödüle layık görüldü. Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu Ekibi “Yaşasın Barış” Çocuk Oyunu ile 2019-2022-23. Direklerarası Seyircileri Ödülleri Çocuk, Emek, Kurum, Tiyatroya Katkı ve Köprü Kuranların Ödülleri çerçevesinde ödül aldı.

Oyunun Yönetmenliğini Semra Mamuk, Genel Sanat Yönetmenliğini Osman Uğur Mamuk ve oyuncuklarını Furkan Kocabaş, Kadir Kesten, M.Yusuf Yakupoğlu, Neva Şentürk, Onur Durak, Sude Mamuk, Görkem Gök, Bayram Yamac, Sude Onur, Samet Karadağ, İsmail Ege Selim, Yunus Kahraman, Nehir Okur, Hasret Nayman, Beril Yüksel’in üstendiği, teknik ekipte Zeynep Sıla Topçu, Irmak Karaaslan’ın yer aldığı oyunun başarısı halk jürisi tarafından da taçlandırılmış oldu. 15. ödülünü alan Belediye Tiyatrosunu tebrik eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Alkışları bol olsun. Tüm imkanlarımızla Burhaniye’de sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.