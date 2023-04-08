Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, İlçe de ikamet eden öksüz ve yetimlerle birlikte iftar programına katıldı. İskele Mahallesi’nde bir tesiste düzenlenen iftar programı ilgi gördü.

Kaymakam İlyas Memiş, vatandaşlarla sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Konukları ile yakından ilgilenen Kaymakam Memiş, “Devletimiz bütün kurumlarıyla vatandaşlarımızın hizmetindedir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi. İftar programına, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan V. Hasan Metin, Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, kurum amirleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyet üyeleri ve vatandaşlar katıldı.