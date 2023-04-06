Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem sonrası İlçeye gelen vatandaşlar için Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kaymakam Memiş, İlçe olarak depremzedeler için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Depremzedeler ile birlikte iftar yapan Kaymakam İlyas Memiş, yemek sonrasında bir konuşma yaptı. Kaymakam Memiş konuşmasında, “Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem sonrası gerek deprem bölgesine yardım gönderilmesi hususunda gerekse İlçemize gelen vatandaşlarımızın barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilçe olarak önemli çalışmalar yapıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesinden gelen misafirlerimizin hizmetinde olmuştur. İftara katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Programa Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, 19. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail İbiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Erhan Emre, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, daire amirleri ve deprem bölgesinden gelen vatandaşlar katıldı