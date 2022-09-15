2022-2023 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası Burhaniye’de düzenlenen törenle kutlandı. İlk Atatürk heykeline Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasının akabinde kutlamalar Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulunda devam etti.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası Burhaniye’de düzenlenen törenle kutlandı. İlk Atatürk heykeline Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin bırakılmasının akabinde kutlamalar Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulunda devam etti.

Okulda düzenlenen kutlama törenine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Öğrenciler tarafından Şiir ve Halk oyunları gösterilerinin sergilendiği programda yeni gelen öğrencilere bayrak teslimi yapıldı. Yapılan törende BİGEP projesinde başarılı olanlara başarı belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kutlamalar daha sonra öğrencilerin ellerinde bayraklarla marşlar eşliğinde şarkılar söylediği coşkuyla son buldu.