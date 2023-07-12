Burhaniye ilçesinde, 4 Haziranda giden hacı kafilesi döndü. Hacılar için Çifte Minareli Cami önünde karşılama töreni düzenlendi.

Burhaniye’den kutsal topraklara giden hacılar dönmeye başladı. Dün akşam dönen 22 kişilik hacı kafilesi törenle karşılandı. Kafile başkanı Mahir Genç ve şirket görevlisi Abdullah Kıymaz’ın öncülüğünde görevlerini yapan vatandaşlar, yakınları ile kucaklaştı. Hacılardan Necat Kaynak, kafile başkanı ve arkadaşlarına teşekkür ederken, Allah’ın haccı herkese kısmet etmesini diledi. Hacılara teşekkür eden Abdullah Kıymaz da, 36 günlük ziyaretin çok güzel geçtiğini söyledi.