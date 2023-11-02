Balıkesir’in Burhaniye İlçesinde Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam İlyas Memiş başkanlık yaptı.

Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla asayiş konularının değerlendirildiği, İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda; ilçenin güvenlik, asayiş ve trafik konularında yaşanan sorunları, kurumların talepleri ve koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra , Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Jandarma Komutanı V. Serkan İrez, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan ve diğer kurum yetkilileri katıldı.