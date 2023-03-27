Burhaniye ilçesinde, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kurulan geleneksel iftar sofraları yüzlerce vatandaşı buluşturuyor. Geriş Mahallesinde, Ali Dinçer’in düzenlediği iftar yemeğine, AK Parti ve MHP İlçe yönetimi de katıldı.

Geriş Mahallesinde sokağa kurulan iftar sofraları yüzlerce vatandaşı buluşturdu. İftar yemeğine AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile MHP İlçe Başkanı Murat Kurt ve ilçe yöneticileri de katıldı. Hazırlanan çeşit çeşit yemekleri ikram eden Ali Dinçer, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Dinçer’e teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu da, “Bu akşam Ali kardeşimizin iftar yemeğine katıldık. Allah kabul eylesin. Geleneklerimizi yaşatmak güzel bir şey” dedi. Çocukluğunun Geriş Mahallesinde geçtiğini anlatan AK Parti Ören Mahalle Temsilcisi Hamdi Mengi ise, “Toplu iftar geleneğini yaşatan komşularıma teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin” dedi.