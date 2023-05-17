Burhaniye ilçesinde, önümüzdeki sezonda hacca gidecek vatandaşlar için hacca hazırlık semineri düzenlendi. İskele Mesut Ağacık Camiinde 3 gün devam eden seminere katılan 62 hacı adayı katıldı.

Burhaniye’de önümüzdeki sezonda hacca gidecek vatandaşlar için hacca hazırlık semineri düzenlendi. Müftülük Şube Müdürü Ali Rıza Akgün’ün gözetiminde düzenlenen seminerde hac ile ilgili önemli bilgiler verilirken, uygulamalı olarak tavaf ve say yaptırıldı. Seminer de, vaiz Mahmut Vanlıoğlu ile Vedat Sekmen ve Büşra Nur Uğurlu hacca hazırlık ve hacda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi. Mehmet Ali Dündar ve Keziban Aras da sağlıkla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Burhaniye’den hacca 46 kişi ile 4 görevlinin gideceğini anlatan Müftülük Şube Müdürü Ali Rıza Akgün, “İskele Mesut Ağacık Camiinde düzenlediğimiz seminere Edremit’ten de gelenlerle birlikte 62 kişi katıldı. 8.30 ile 13.00 arasındaki seminerlerimiz ilgi gördü. Vatandaşlarımızın hac görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Hacı adaylarımız 30 Mayıs ile 24 Haziran tarihleri arasında gidecekler. İlçe Müftümüz Mustafa Ali Işık da kafile başkanı olarak gidecek” dedi.