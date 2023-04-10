Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü gitar kursu açtı. Ozan Uysal’ın eğitmenliğini yaptığı kursun 4 ay devam edeceği açıklanırken, kursun sonunda konser verileceği kaydedildi.

Burhaniye Halk Eğitim Müdürlüğü, çeşitli kurslar açarken, gitar kursunu da başlattı. Haftanın Çarşamba günleri düzenlenen kursa 15 kişi katılıyor. Kursun 4 ay devam edeceğini anlatan eğitmen Ozan Uysal, “Kursumuz çok iyi gidiyor. Kursa, değişik yaşlardan vatandaşlarımız katılıyor. Kursun sonunda konser vermeyi planlıyoruz. Bize bu imkanı veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüze ve diğer görevlilere teşekkür ediyoruz” dedi.