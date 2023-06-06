Burhaniye ilçesinde, Geleneksel Bahadınlı Köy Hayrı ilgi gördü. Kaymakam İlyas Memiş ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in de katıldığı hayırda 40 kazan pilav ikram edildi.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Bahadınlı Mahallesindeki köy hayrı yaklaşık 3 bin kişiyi buluşturdu. Muhtar Sezgin Gökdemir’in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar kazanlar dolusu çorba ve pilav hazırladı. Mahalle Camiinde okunan mevlidin ardından mahallenin emekli imamı Mustafa Demir tarafından yağmur duası yapıldı. Cami çıkışında kurulan sofralarda çorba ve pilav ikram edildi Muhtar Sezgin Gökdemir, konuklarla teker teker ilgilenirken, imece ile yaptıkları hayır geleneğini yaşatacaklarını söyledi. Bahadınlı hayrına, Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Emniyet Müdürü Metin Kartal ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak ile sivil toplum örgütü başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Muhtar Sezgin Gökdemir, hayra katılanlara teşekkür ederken, hayır geleneğinin devam edeceğini söyledi.