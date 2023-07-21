Burhaniye İlçesinde, Belediyenin “Bin yıllık tarihten, bin yıllık kitaba” sloganı ile başlattığı 4.Kitap Fuarı devam ederken, binlerce kitap okuyucusu ile buluştu. Fuarda 100’e yakın kitap standı açılırken, müzik ve söyleşi programları da yer aldı.

Burhaniye’de 4.Kitap Fuarı on binlerce insanı buluşturdu. Gündüzleri mavi bayraklı Ören Plajlarında denize giren ve asırlık meşe ağaçlarının altında piknik yapan vatandaşlar, akşamları da kitap stantlarını dolduruyorlar. Fuarda stant açan yazarlar ilgiden memnun olduklarını anlatırken, Belediye yetkililerine teşekkür etti. Altınoluk’tan geldiğini anlatan Sevil Kar, “ Bu sene ilk kez müracaat ettim ve kabul edildim. Katılmaktan memnunum. Buradaki görevli arkadaşlar da bana çok yardımcı oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Özlem Abut Otluoğlu da, “ Ayvalık’tan Burhaniye Ören Meydanındaki 4. Kitap Fuarına katılıyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi okurlarımızla buluşturmak için böyle harika bir ortam sunuyor bize. Benim ikinci katılışım. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum. İlgiden çok memnunum. Organizasyon müthiş. Bütün emeği geçen ekibe teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul’dan gelen Saffet Sarıkaya ise, “ Ben 4 yıldır buradaki Kitap Fuarına katılıyorum. Burada coşku güzel. Katılım güzel. Ama, okur oranı az galiba. Stantlarımıza uğrayanlar gelip geçiyor. Bu stantları, bu sosyal etkinlikleri düzenleyen Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da devam etmesini diliyorum” dedi.