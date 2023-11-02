Burhaniye’de, 1’inci Ulusal “Körfez’in İncisi Burhaniye” fotoğraf yarışması için başvurular 21 Kasım 2023 Salı günü sona eriyor. İlçenin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkıda bulunurken; tarihi, doğası, turizmi, geleneksel etkinlikleri, kültür ve sanatı, sosyal hayatı, birey ve toplum yaşamından kesitler sunmak temaları üzerinde oluşturulan yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu destekleri ile Burhaniye Belediyesi tarafından yapılıyor.

Ücretsiz katılımın olduğu yarışmada katılımcılar 21 Kasım 2023 Salı gününe kadar TFSF’nin web sitesi üzerinden seçici kurula sunulmak üzere fotoğraflarını yükleyebilecek. İlk 3’e giren fotoğrafların sanatçılarının madalya ve plaketle ödüllendirileceği yarışmada; birinciye 10.000 ?, ikinciye 8.000 ?, üçüncüye 6.000 ? para ödülü verilirken, mansiyon, Burhaniye Belediyesi özel ödülü, sergileme ve satın almada da para ödülü ile fotoğraf sanatçıları ödüllendirilecek. Son yükleme tarihine kadar yarışmaya katılmak isteyenler, www.tfsfonayliyarismalar.org web sitesinden şartnamedeki özelliklere uygun fotoğraflarını online olarak sisteme yükleyebilecekler.