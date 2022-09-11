Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş Başkanlığında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okullarda güvenlik ve trafik tedbirleri ile okulların ihtiyaç ve sorunlarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda, okulların ihtiyaç ve sorunları ele alındı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş Başkanlığında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında okullarda güvenlik ve trafik tedbirleri ile okulların ihtiyaç ve sorunlarının görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda, okulların ihtiyaç ve sorunları ele alındı.

Toplantıda, okullarda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri, okullarda eğitim ve güvenlik alanında yaşanan sorunların tespiti ve çözümleri gözden geçirildi. Çocukların, eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere, onların her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması ve korunmasına yönelik tedbirler masaya yatırıldı. Koruyucu, önleyici ve güvenlik tedbirleri İle okulların ihtiyaç ve sorunları okul müdürlerinin talepleri konuları görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Spor Müdürü Aslan Alparsan, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendigelen ,Ayvalık Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Gül Gen, İlçe Spor müdürü, ilçe sağlık müdürü, belediye zabıta amiri , milli eğitim şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.