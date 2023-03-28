27 Mart’ta kutlanan Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu bir araya geldi.

Kutlamaya Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban da katıldı. Açılış konuşmasını Genel Sanat Yönetmeni O. Uğur Mamuk’un yaptığı gecede; 8-13 yaş grubu tiyatro öğretmeni Ender Kurt ve Gençlik Oyunları Yönetmeni Semra Mamuk da söz aldı. Tiyatronun birleştirici ve kolektif dayanışma ruhu üretme gücünden bahsedildiği konuşmalarda, Burhaniye Belediyesi olarak Deprem Yardım Kampanyasında BBKT oyuncu gruplarının gönüllü çalışmaları için bir kez daha tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Son olarak mikrofonu alan Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, geceye katılan çocuk-gençlik-yetişkin oyun gruplarından katılımcıların 27 Mart Dünya Tiyatro günlerini kutlayarak, “Burhaniye Belediyesi olarak Kent Tiyatromuzun ve sizlerin hep yanında olacağız. Sanata, tiyatroya, BBKT’ye katkınız için hepinize teşekkür ederiz. Dünya Tiyatro Günü’nüz kutlu olsun” dedi.