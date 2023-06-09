Burhaniye Belediyesi kanal ve dere temizliklerine devam ediyor. Burhaniye’de kanalların ve derelerin temizlikleri Burhaniye Belediyesi tarafından yapılmaya devam ediliyor.

Burhaniye’nin kırsal ve merkez mahallelerinde bulunan kanal ve derelerin temizlik ve ıslah çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri yağmur suyu şebeke hatlarını kanal temizleme aracı ile temizlerken, tıkalı olan noktaları tespit ederek sorunu ortadan kaldırıyor. Kış ve sonbahar boyunca yağan yağmurlarla; balçık, yaprak, ağaç dalları ve çöplerin kanalları tıkamasını önlemek için yapılan çalışmalarda dere yataklarının kepçe ve dozerlerle temizliklerini yapan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu hafta İskele mahallesinde çalışmalarını yürütüyor. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırarak görüntü ve çevre kirliliğine son veren çalışmalar çerçevesinde, kanalların genel temizlikleri yapılırken, kanalların dere bağlantıları ile derelerin deniz bağlantılarını açarak doğal akışı sağlıyor.