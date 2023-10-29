Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin 100. Yıldönümü coşkulu törenlerle kutlandı. 8 Eylül Stadında düzenlenen törenlerde, halk oyunları grupları ile sporcular gösteriler yaparken, yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Burhaniye de 8 Eylül Stadında Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ‘in öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutlaması ile başlayan törenlerde büyük coşku yaşandı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Kaymakam İlyas Memiş yaptı. Kaymakam İlyas Memniş, “Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetimizin 100.yıldönümüne ulaşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim, asil milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun tarihi, umudun, azmin ve inancın zaferidir. Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, o günden bu yana vizyonunu geliştirerek emin adımlarla geleceğe yürümekte ve muasır medeniyeti yakalamış büyük ve güçlü Türkiye İdeali yolunda hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, nice 100.yıllarını kutlama temennisiyle Cumhuriyet bayramınızı kutluyorum” dedi.

Daha sonra, öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri ve küçük sporcular gösteriler yaptı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde çalışmalarını sürdüren kadın sporcularda gösteri yaptı. İlçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Hasan Akın Anadolu Lisesi öğretmenlerinden oluşan koro da mini konser verdi. Tribünleri dolduran vatandaşlar ellerinde bayraklarla gösteri gruplarını alkışladı. Kaymakam İlyas Memiş, törenlerde görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladı.