Burhaniye’de Cumhuriyet Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. 8 Eylül Stadında düzenlenen kutlamalarda, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı, Kaymakam İlyas Memiş yaparken, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sahnelendi, müzik öğretmenleri de bir konser verdi.

Burhaniye’de Cumhuriyet Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. 8 Eylül Stadında düzenlenen kutlamalarda, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı, Kaymakam İlyas Memiş yaparken, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sahnelendi, müzik öğretmenleri de bir konser verdi.

8 Eylül Stadında düzenlenen kutlama programında saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, törene katılanların bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Kaymakam İlyas Memiş yaptı. Kaymakam Memiş, ”Cumhuriyetimizin kurulduğu 1923 tarihinden bu yana geçen 99 yıl da, Türkiye Cumhuriyeti, ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür sanat ve ticaret alanındaki büyük atılımları ve güçlü demokrasisi ile önemli mesafeler kat etmiş ve dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini almıştır” dedi. Konuşmanın ardından da halk oyunları gösterileri sahnelendi ve şiirler okundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verilirken, müzik öğretmenlerinden oluşan koro da mini konser verdi.