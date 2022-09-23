Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olan ustalar artık üniversiteye de gidiyorlar. Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nde meslek lisesi diploması almaya hak kazanan vatandaşların diplomaları verilmeye başlandı.

Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezlerinden mezun olan ustalar artık üniversiteye de gidiyorlar. Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi’nde meslek lisesi diploması almaya hak kazanan vatandaşların diplomaları verilmeye başlandı.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezinde “Diploma Telafi” eğitimini tamamlayan Fuat Büke’ye başarı belgesini veren Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, başarı dileğinde bulundu. Eğitimlerin devam ettiğini anlatan Kuştutan, “Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan ustalık belgesi sahibi vatandaşlar 2020 yılından itibaren “Diploma Telafi” eğitimini bitirerek Meslek Lisesi diploması almaya hak kazanmışlardır. Bu ustalarımız son iki yıldır üniversite sınavlarına da girmeye başlamışlardır. 2022 YKS de başarılı olarak Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi bölümüne yerleşen öğrencilerimizden Fuat Büke’ye başarı belgesi takdim ettik. Valiliğimiz himayelerinde ilimizde yürütülen BİGEP projesi dahilinde Rehberlik Öğretmenimiz Şerife Huş’ un da danışmanlık hizmeti verdiği öğrencilerimizin üniversite sınavına girmeye başlaması ve ilk defa üniversiteye yerleşen öğrencimizin olması mesleki eğitim merkezi olarak bizleri çok mutlu etti. Sadece sanayiye usta yetiştiren kurum olmaktan öte artık isteyen öğrencilerimizin üniversiteye gidebileceği bir kurum durumundayız. Bu noktada Bakanlığımıza bu devrim niteliğinde karardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren okulumuzda eğitime başlayan öğrencilerimiz bu sene 12. Sınıf oldular. BİGEP (Başarıyı İzleme ve Geliştirme) projesi ile beraber bu yıl yapacağımız çalışmalar ile daha fazla öğrencimizi üniversiteye yerleştireceğimizi düşünüyoruz. Başta, Rehberlik Öğretmeni Şerife Huş ve BİGEP projesi okul Sorumlu öğretmeni Barış Soğancı olmak üzere emeği geçen idareci ve öğretmen arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.