Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 5 Haziran Çevre Koruma günü ve Çevre Koruma Haftası çerçevesinde sahil temizleme etkinliği düzenlendi.

İskele Yat Limanı’nda düzenlenen program; 6 Şubat’ta ülkemizde yaşanılan büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın anısına denize saygı çelengi bırakılarak başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Nevingül İlbars Kalkan tarafından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Yat Limanı’nda toplanan kalabalık, Öğretmenler Mahallesi plajına yürüyerek, çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiler. “Temiz Deniz, Temiz Dünya” sloganıyla çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin ortaklaşa yaptığı etkinliğe bir çok öğrenci de katılım sağladı.