Burhaniye ilçesinde, gelişigüzel park edilen araçlar tepkiye neden oluyor. Tarihi Kocacami önünde park eden araçlar da cemaatin tepkisine neden oldu.

Burhaniye ilçesinde, gelişigüzel park edilen araçlar tepkiye neden oluyor. Tarihi Kocacami önünde park eden araçlar da cemaatin tepkisine neden oldu.

Kocacami önünde park eden araçlar cemaatin geçişi zorlaştırırken, tepkiye neden oldu. Camiye girmekte zorlandıklarını anlatan Mehmet Yücesoy, önlem alınmasını istedi. Burhaniye artan araç sayısı hatalı parkları artırırken, Kocacamiye gelen vatandaşlar da hatalı parklara tepki gösterdi. Önlem alınmasını isteyen Mehmet Yücesoy, “Bazen araçlar öyle park ediliyor ki camiye girmekte zorlanıyoruz. Bu böyle olmamalı. Önlem alınmasını istiyoruz” dedi.