Burhaniye Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında başlattığı çalışmalarla hayat kalitesini artırmaya devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve Öğretmenler mahallelerindeki parke taşı tamiratlarıyla yayaların daha güvenli bir şekilde yürümesini sağlarken, Enver Güreli Caddesi’nde ise bordür ve trafik ışığı tamiratlarıyla hem görsel bir iyileştirme yapıldı hem de trafik akışı düzenlendi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçenin her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Deveciler, "Ekiplerimiz, planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her zaman önceliklidir" dedi.