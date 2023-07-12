Burhaniye ilçesinde, Körfez bölgesinin en büyük kamu uygulama tesisi olan BUBYO Otel Türkiye’nin önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bünyesinde 30 suit oda ve 111 adet iki kişilik standart oda bulunan BUBYO Uygulama Oteli, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı eğitim ve uygulama tesisi olarak hizmet veriyor.

Bu yıl 6-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında 4’üncüsü düzenlenen dünyanın ilk ve tek Aromaterapi Festivaline il dışından katılan misafirlerin büyük bir kısmı tarafından tercih edilen otel, bugünlerde de Maarif Vakfı’nı ağırlıyor. Türkiye’nin birçok yerinden gelen Türkçe öğretmenlerinin katılımlarıyla 10-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında “Türkçe Öğretmenleri Mesleki Gelişim Hizmet İçi Eğitim Programı” büyük bir katılımla gerçekleşiyor. İki dönem halinde yapılacak olan hizmet içi eğitim programlarının ikincisi ise 18-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında “Okul Yöneticileri Hizmet İçi Eğitim Programı” ile devam edecek. Yaklaşık 160 öğretmen ve idarecinin hazır bulunduğu programa Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de katılarak açılış konuşması yaptı. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ile bir araya gelen Akgün’e BAÇEM tarafından hazırlanan hediye paketi takdim edildi. Dekanlık makamında sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeden sonra Dekan İlban, böyle güzide bir kurumu ve başkanını ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını ve bundan böyle Maarif Vakfı ile başka konularda da iş birliği içerisinde olacaklarını ifade etti.

Körfez bölgesinde adından sıkça söz ettiren BUBYO Otel, mezuniyet törenleri, konferanslar, paneller, kongreler vb. önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Deniz manzaralı odaları, kafeterya ve havuzuyla bölgede en çok tercih edilen oteller arasında yer alıyor. Turizm sezonunda açık büfe kahvaltı imkanı olan otel ayrıca büyük organizasyonlarda tam veya yarım pansiyon hizmet imkanlarını da sunabiliyor. Otel aynı zamanda kurum çalışanlarının yanı sıra önemli oranda Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrenciler başta olmak üzere, Finans ve Bankacılık ile Uluslararası Ticaret bölümlerinde okuyan öğrencilerin de uygulama alanı olarak kullanılıyor. Muhteşem doğası, deniz manzarası, havası ve kırlangıç sesleriyle güne ’merhaba’ diyecek müşterilerini bekleyen BUBYO Otel, körfezin çekim merkezi olmaya devam ediyor.