Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, başkanlığında BİGEP toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) değerlendirme toplantısına ilçedeki okul müdürleri katıldı.

Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, BİGEP 4. İzleme ve Değerlendirme Sınavı sonuçları ele alındı. Ayrıca, merkezi sınavların yaklaşması nedeniyle okullarda yapılan çalışmaların temposunun yükseltilmesi ve akademik başarıyı arttırmak için yapılacak çalışmaların planlamaları konuları görüşüldü. Toplantıya Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve ilgili okul müdürleri katıldı.