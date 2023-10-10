Burhaniye ilçesinde, Ziraat Türkiye Kupasında ilk maçta Balıkesirspor’u 1-0’lık skorla geçen Burhaniye Belediyesppor, 2. turda ise 2. Lig takımı Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Çarşamba günü saat 17.00’de başlayacak olan maç öncesi Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası sporcular için bir moral yemeği düzenledi.

Ayaklı mesire alanında düzenlenen yemeğe Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ile Burhaniye Belediyespor oyuncuları, yönetim kurulu ve taraftar gurubu katıldı. Sıcak bir ortamda geçen akşam yemeğinde futbolculara başarı dileyen Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram kısa bir konuşma yaptı. Hasan Bayram, “Burhaniyemizin spor karşılaşmalarında var olduğunu ispatlayan Burhaniye Belediyespor takımı oyuncuları ve teknik adamları ve yöneticileri ile birlikte Denizlispor karşılaşması öncesi moral motivasyon yemeği ile bir araya geldik. Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu başkanı olarak sporcularımıza çıkmış oldukları bu yolda başarılar dilerim. Göstermiş oldukları gayret için de teşekkür ederiz. Yıllardır hasret kaldığı başarılara kavuşan sporcularımıza, çıkmış olduğu bu yolda başarılar dileriz. Desteğimiz her zaman sürecektir” dedi. Burhaniye Belediyespor taraftar gurubu adına da başkan yardımcısı Hüseyin Ener, yeni gelen futbolcular ile bir tanışma konuşması yaptı. Futbolcularla tek tek ilgilenen Hüseyin Ener, tüm futbolculara seslenerek, “Taraftar gurubu olarak geçen sene kıl payı kaçırdığımız ve 3. Lig kapısından döndüğümüz sezonda 2023-2024 sezonunda sizlerden şampiyonluk bekliyoruz” dedi. Yemeğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan’da futbolculara başarı dileğinde bulundu.