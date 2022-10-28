Burhaniye İlçesinde, Belediyenin geçtiğimiz yıl başlattığı burs yardımı devam ediyor. 2021-2022 öğrenim döneminde başlatılan ve Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle projelendirilen eğitim bursu dahilinde bu yıl da 250 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Burhaniye İlçesinde, Belediyenin geçtiğimiz yıl başlattığı burs yardımı devam ediyor. 2021-2022 öğrenim döneminde başlatılan ve Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle projelendirilen eğitim bursu dahilinde bu yıl da 250 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Dar gelirli öğrenci ve ailelerine eğitim desteği sözü veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler bu sene de karşılıksız burs desteğini artırarak devam ettirme kararı aldı. Geçen yıl 400 lira olan aylık burs ücreti, bu eğitim öğretim döneminde 650 liraya çıkarıldı. Burhaniye’de ikamet eden, gelir durumuna göre belirlenen ailelerden 250 üniversite öğrencisine aylık 650 lira burs yardımının ilk ödemesi öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Eğitime yapılan her yatırımın aydınlık ve çağdaş geleceğin temelini oluşturduğunu vurgulayan CHP’li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Gençlerimize her zaman inanıyor ve onlara güveniyoruz. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Gençlerimize destek olmak en büyük mutluluğumdur.” diye konuştu.