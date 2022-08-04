Burhaniye Belediyesi 2022 Ağustos ayı meclisinin 2. Birleşiminde Belediye’ye ek bütçe talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Yapılan toplantıda 160 Milyon olan 2022 bütçesi, 60 Milyon TL’lik ek bütçeyle 220 Milyon TL’ye yükseldi. Burhaniye Belediyesi 2022 yılı bütçesinde öngörülenin ötesinde beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak başta personel ve sosyal güvenlik giderleri olmak üzere, malzeme ve hizmet alımlarında ki maliyetlerden kaynaklı bütçeye ilave olarak 60 milyon lira ek ödenek talebi Burhaniye Belediye Meclisinde görüşüldü.

Burhaniye Belediyesi 2022 Ağustos ayı meclisinin 2. Birleşiminde Belediye’ye ek bütçe talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Yapılan toplantıda 160 Milyon olan 2022 bütçesi, 60 Milyon TL’lik ek bütçeyle 220 Milyon TL’ye yükseldi. Burhaniye Belediyesi 2022 yılı bütçesinde öngörülenin ötesinde beklenmeyen yüksek seviyelere ulaşan enflasyon oranları ve döviz kurlarında görülen artışlara bağlı olarak başta personel ve sosyal güvenlik giderleri olmak üzere, malzeme ve hizmet alımlarında ki maliyetlerden kaynaklı bütçeye ilave olarak 60 milyon lira ek ödenek talebi Burhaniye Belediye Meclisinde görüşüldü.

Plan Bütçe Komisyonunca yapılan araştırma değerlendirmeler sonunda Belediye meclisine sunulan ek bütçe oy birliğiyle kabul edildi. 2019 yılından bu zamana kadar %98 gerçekleşme oranıyla bütçeyi kullanan Burhaniye Belediyesi 2019 yılında 68 Milyon olan bütçesini 3 yılda 220 Milyona yükseltti. 2022 yılında ek bütçe için % 28 oranında büyüme gösteren Burhaniye Belediyesinin ek bütçeyle birlikte 2022 yılı bütçesi 220 Milyon TL oldu. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ülkede yaşanan enflasyonla başa çıkılması için düzenlenen ek bütçenin Burhaniye’ye hayırlı olmasını dileyerek Meclis üyelerine teşekkür etti.