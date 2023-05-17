Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Belediye ekipleri asfalt tamirlerine başladı. Doğalgaz kazıları sırasında bozulan yolları tamir eden 5 kişilik ekip, çalışmaların trafiğin yoğun olduğu caddelerden başladığı söyledi.
Burhaniye’de doğalgaz kazısı ve yağmurlar nedeniyle bozulan yolların onarımına başlandı. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan’ın gözetimindeki 5 kişilik tamir ekibi çalışmalarını, Ören Mahallesi Kumbağlar mevkiinde sürdürürken, çalışmaların yaz boyu devam edeceği açıklandı. Öğretmenler Mahallesindeki yol tamirlerini tamamlayan ekibin Ören’deki çalışması da takdir topladı.