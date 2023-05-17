Burhaniye ilçesinde, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Belediye ekipleri asfalt tamirlerine başladı. Doğalgaz kazıları sırasında bozulan yolları tamir eden 5 kişilik ekip, çalışmaların trafiğin yoğun olduğu caddelerden başladığı söyledi.

Burhaniye’de Gençlik Haftası başladı Burhaniye’de Gençlik Haftası başladı

Burhaniye’de doğalgaz kazısı ve yağmurlar nedeniyle bozulan yolların onarımına başlandı. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan’ın gözetimindeki 5 kişilik tamir ekibi çalışmalarını, Ören Mahallesi Kumbağlar mevkiinde sürdürürken, çalışmaların yaz boyu devam edeceği açıklandı. Öğretmenler Mahallesindeki yol tamirlerini tamamlayan ekibin Ören’deki çalışması da takdir topladı.